Knalleffekt! Hirscher bricht Neuseeland-Camp ab

Fakt ist: Am eigentlichen Comeback-Fahrplan in Richtung Weltcup-Auftakt in Sölden sollte der Abbruch des Neuseeland-Camps nicht viel ändern. Denn für den Riesentorlauf am Rettenbach-Ferner, der am 27. Oktober am Programm steht, ist der 35-Jährige dank einer Wildcard ohnehin bereits fix qualifiziert.