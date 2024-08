Hirscher schwingt sich im Holzfällerhemd warm

Sölden-Startplatz fix

Da Hirscher dank einer Wildcard einen Startplatz beim Weltcup-Auftakt in Sölden fix hat, ist der Druck nicht all zu groß, die FIS-Rennen in Neuseeland nimmt der Salzburger als Vorbereitung. „Wir haben nur so viel Material mit nach Neuseeland genommen, dass wir effizient passende Setups für die verschiedenen Pisten-Verhältnisse finden können, alles andere passiert zu Hause“, hatte Hirscher unlängst erklärt.