Nina Ortlieb will auch 2032 noch erfolgreich sein

Reha statt Rennpiste

Gut, dass heute kein Rennen stattfindet - steckt die regierende Abfahrts-Vizeweltmeisterin nach ihrem, am 8. Dezember im eidgenössischen Nobelskiort St. Moritz erlittenen, Schien- und Wadenbeinbruch doch mitten in der Rehaphase. „Ich kämpfe nach wie vor darum, ein normales Gangbild zu erlernen“, verrät die Lecherin, die in ihrer Innsbrucker Wahlheimat am Comeback arbeitet.