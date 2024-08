„Currywurstmann“ Töpperwien wurde freigesprochen

„Currywurstmann“ ist „mega happy“

Außerdem soll er Social-Media-Tätigkeiten, die von seinem Arbeitsvertrag umfasst gewesen sein sollen, an seine jetzige Ehefrau ausgelagert haben. Hier sollen laut Privatbeteiligtenvertreter fast 5000 Euro von der Grill Heaven GmbH an eine Firma von Töpperwien mit Sitz in den USA überwiesen worden sein. Insgesamt wurde der Schaden mit rund 8800 Euro angegeben.