Vielstimmiges Echo | Nägel mit Köpfen

Vielstimmiges Echo. Es ist vielstimmig, das Echo auf die Enthüllung, wer hinter der Kampagne „Die Stimme Österreichs“ steckt – nämlich die „Krone“ mit ihren Lesern und Usern. Das finden viele gut und wichtig. So schreibt etwa Gertrude Windisch aus Tulln an Herausgeber Dr. Christoph Dichand: „Große Anerkennung zur Initiative ,Die Stimme Österreichs´. Es ist erfrischend und ermutigend, dass Sie sich den wirklich relevanten Zukunftsthemen widmen, unter anderem dem Thema Bodenverbrauch.“ Die Leserin schreibt weiter: „Wäre die ,Krone´ eine politische Partei, würde sie meine Stimme erhalten. Sie geben dem Volk eine Stimme, setzen sich für das ein, was vielen Menschen am Herzen liegt, und zeigen Mut, Themen anzusprechen, die von den Parteien vielfach ignoriert werden!“ Ähnlich äußert sich Leser Ingo Fischer aus Kärnten. Er schreibt: „Ich halte diese Kampagne – speziell in Zeiten wie diesen – für ein essenzielles und zukunftsorientiertes Signal. Kein anderes Medium ist so eng mit der Leserfamilie verbunden und greift Themen auf, welche die Menschen in unserem Land bewegen. Nicht umsonst ist die ,Krone´ die meistgelesene Zeitung in Österreich.“ Viele hoffen, dass die in der Kampagne formulierten Forderungen endlich umgesetzt werden.