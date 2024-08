Stadtfest und Gewalt: FPÖ-Politiker wehrt sich

Auch am Kellner kam sie nicht vorbei. Ein anderer Freund ging raus, um zu rauchen, konnte ebenfalls nicht mehr zum Tisch, wo noch sein Rucksack war. Jetzt kamen die übrigen Mitglieder vor die Tür, der Streit eskalierte. Der Wirt und FPÖ-Bezirkspolitiker griff ein. Dabei soll er eine 25-Jährige über die Stiege gestoßen haben. Sophias Freund wurde in den Schwitzkasten genommen. Die junge Frau erlitt Verletzungen am Knie und am Arm, musste im AKH behandelt werden.