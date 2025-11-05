70 Jahre Wiedereröffnung: Hochkultur & Gräueltaten

Ein Datum, das nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags im Mai, vielen als jener Tag gilt, an dem symbolhaft tatsächlich die freie Nachkriegszeit in Österreich tatsächlich begann: An jenem Samstag vor 70 Jahren wurde die wiederaufgebaute Wiener Staatsoper feierlich eröffnet.

Gedenktafel für die NS-Opfer an der Staatsoper

Ein Festakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Spitze erinnerte nun an diesen denkwürdigen Tag. Dabei sprach der aktuelle Direktor Bogdan Roščić auch die ausgebliebene Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zum vermeintlichen Neustart 1955 an, mit dem Neuengagement belasteter Künstler gepaart mit der ausbleibenden Einladung an Vertriebene: „Der Akkord aus Wahrheit und Lebenslüge“ sei nicht nur in Österreich allgemein, sondern auch an der Staatsoper dominant gewesen, bevor sich die Direktionen ab den 1980ern der Geschichte stellten, so Roščić.