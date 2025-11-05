Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weil er ein Mann war

Döblinger Grüne gegen Ehrung für Publikumsliebling

Wien
05.11.2025 18:00
Helmut Lohner verstarb vor zehn Jahren im Alter von 82 Jahren.
Helmut Lohner verstarb vor zehn Jahren im Alter von 82 Jahren.(Bild: Groh Klemens)

Eine Fläche beim Grinzinger Friedhof wird nach dem großen Wiener Schauspieler und Theaterdirektor Helmut Lohner (1933 – 2015) benannt. Eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Im Vorfeld gab es Querschüsse in der Bezirksvertretung. Die Grünen lehnten die Wegbenennung ab. 

0 Kommentare

Auf den Bühnen war Helmut Lohner ein Star, vom Publikum verehrt. Das Theater in der Josefstadt führte der 2015 verstorbene Wiener als Direktor zu Höhenflügen. Im Fernsehen, im Burgtheater oder bei den Salzburger Festspielen war der beliebte Schauspieler ein gern gesehener Mitwirkender.

Jetzt wird sein ehemaliger Wohnbezirk Döbling einen Fußweg zwischen Aslangasse und Straßergasse entlang des Grinzinger Friedhofs nach dem Darsteller benennen. Sämtliche Parteien im Bezirk stimmten bei der Sitzung Ende September zu, nur die Döblinger Grünen lehnten ab. Sie wollten den Antrag lediglich einer Kommission zuweisen, was im besten Fall unnötige Verzögerungen mit sich gebracht hätte. 

Ein Fußweg entlang des Grinzinger Friedhofs (Bild) wird den Namen des großen Schauspielers und ...
Ein Fußweg entlang des Grinzinger Friedhofs (Bild) wird den Namen des großen Schauspielers und gebürtige Wieners tragen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

„Es ist unglaublich, dass es hier überhaupt Zweifel gab. Wie kann jemand  gegen Helmut Lohner sein?“, fragt FPÖ-Landesparteisekretär Lukas Brucker.

Die erstaunliche Antwort: Weil der Bühnenstar ein Mann war. „Wir hätten uns im Bezirk eine Diskussion über die Tatsache gewünscht, dass sich die Stadt Wien selbst verpflichtet hat, Verkehrsflächen verstärkt nach Frauen zu benennen, weil diese stark unterrepräsentiert sind“, begründet eine Grünen-Sprecherin. 

Im zuständigen Ausschuss im Rathaus hatten die Öko-Vertreter dann doch ein Einsehen. Auch sie votierten jetzt, wie alle anderen politischen Fraktionen, für die Wegbenennung. Einen Ausschlag machten ihre Stimmen freilich nicht. 

 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.547 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
125.221 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
105.276 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wien
Jetzt mitmachen
Tickets zur Whoopi Goldberg Enthüllung gewinnen!
Post vom Magistrat
Standesamt will Waltraud wieder zu Mann machen
Weil er ein Mann war
Döblinger Grüne gegen Ehrung für Publikumsliebling
Bitteres 1:3
Austria scheitert in Youth League an Maccabi Haifa
Wiener Staatsoper
70 Jahre Wiedereröffnung: Hochkultur & Gräueltaten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf