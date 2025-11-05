Döblinger Grüne gegen Ehrung für Publikumsliebling

Die erstaunliche Antwort: Weil der Bühnenstar ein Mann war. „Wir hätten uns im Bezirk eine Diskussion über die Tatsache gewünscht, dass sich die Stadt Wien selbst verpflichtet hat, Verkehrsflächen verstärkt nach Frauen zu benennen, weil diese stark unterrepräsentiert sind“, begründet eine Grünen-Sprecherin.



Im zuständigen Ausschuss im Rathaus hatten die Öko-Vertreter dann doch ein Einsehen. Auch sie votierten jetzt, wie alle anderen politischen Fraktionen, für die Wegbenennung. Einen Ausschlag machten ihre Stimmen freilich nicht.