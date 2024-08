Biker (66) wurde von Unfallgegner reanimiert

Der 31-Jährige aus Meggenhofen fuhr am Samstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee auf der Sickinger Straße vom Zentrum Schörfling kommend und wollte bei der Kreuzung mit der Schörflinger Landesstraße links in Richtung Himmelreich einbiegen. Er hielt sein Fahrzeug vor der Kreuzung an und vergewisserte sich, ob gefahrloses Einbiegen möglich sei.