Milliardärs-Familie bricht nach Unglück Schweigen

Jene Passagiere, die in dem Schiff den Tod fanden, hätten zum Zeitpunkt des Unglücks wohl geschlafen, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. Deshalb hätten sie sich auch nicht retten können. Was den Ermittlern Rätsel aufgibt: Fünf Leichen wurden in einer Kabine gefunden, die „nicht ihnen gehörte“. Man wisse noch nicht, was das zu bedeuten hatte. „Wir haben keine Ahnung, warum sie alle in derselben Kabine gefunden wurden.“