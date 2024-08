Jachtdrama: Kapitän im Visier der Ermittler

Aus Neuseeland, der Heimat Cutfields, meldete sich nun sein Bruder: „James ist ein erfahrener Seemann. Er hat schon viele Stürme überstanden.“ Außerdem galt die Luxusjacht als „praktisch unsinkbar“. Um so schwerer sind die Vorwürfe, die der Chef der Luxuswerft Perini Navi, Giovanni Costantino, gegen die Crew erhebt: „Es ging alles schief, was hätte schiefgehen können! Warum waren die Gäste in den Kabinen, als Gefahr drohte? Auch hätte die Jacht nicht ankern sollen, sondern Fahrt aufnehmen“, kritisiert er.