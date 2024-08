Würgeschlange baumelte zur Begrüßung an der Tür

Dieses Erlebnis wird einer jungen Frau und ihrem Freund wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Als sie am Dienstag gegen Mitternacht an ihrem Zuhause in einem Mehrparteienhaus im Leonding ankamen, baumelte eine Schlange an der Türschnalle. Nach dem ersten Schreck reagierte das Paar geistesgegenwärtig: Das Reptil wurde fotografiert und mit dem Bild im Internet rasch festgestellt, dass es sich um ein nicht-heimisches Exemplar handelt. Sofort informierten die jungen Leute die Feuerwehr, wurden dort an die Tierrettung Linzer Animal Ambulance verwiesen. Als diese beim Fundort ankam, hatte sich die Würgeschlange am Gehsteig vor dem Haus zusammengerollt.