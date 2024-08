Es wird bunt im Land: Plakatwelle rollt an

„Bei uns geht es jetzt so richtig los“ – Mit diesen Worten präsentierte Parteichef Dominik Wlazny am Freitag in Wien die erste Plakatwelle der Bierpartei. Wobei die Welle vergleichsweise klein über Österreich schwappt: Insgesamt werden neun Dreiecksständer im gesamten Bundesgebiet aufgestellt. Jedes Bundesland erhält einen eigenen.