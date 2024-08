Pinzgauer blüht in zweiter Heimat richtig auf

Mayer trifft Samstag (14.30) mit Ried auf Liefering. „Es ist wahrscheinlich eines der anspruchsvollsten Spiele, das wir jetzt in der 2. Liga haben können“, weiß Jungbullen-Coach Daniel Beichler. Ein Bulle könnte seinen Stall nun verlassen. Nicolo Turco wurde noch gar nicht als Kooperationsspieler in Liefering gemeldet, Medienberichten zufolge will der AC Milan den Stürmer für die U23 holen. Für den 20-Jährigen (13 Spiele, ein Tor) wäre es eine Rückkehr in sein Heimatland, 2023 überwies Salzburg 2,75 Millionen an Juventus Turin, was Turco nun zum Millionen-Flop macht.