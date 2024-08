Lohnzettel gefälscht und Kredite erschlichen

Seit acht Monaten sitzt der Angeklagte bereits in Untersuchungshaft. Vater und Bruder sind als mentale Stütze zum Prozess am Landesgericht nach Feldkirch gekommen. Dort geht es um eine mögliche Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Dem Beschuldigten wird von Seiten des Staatsanwalts zur Last gelegt, zur Finanzierung von Autokrediten Banken in Vorarlberg gefälschte Lohnzettel vorgelegt zu haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro.