Beliebtes Lokal in der Kulturhauptstadt sperrt zu

Vor der Eröffnung des „Corfu“ betrieb er in Deutschland mit seiner Familie zehn Jahre ein Restaurant. Der Ischler Vizebürgermeister Hannes Mathes von der gleichnamigen Bürgerliste bedauert das Aus des Lokals. „Es schien gut zu laufen, die Gäste waren überwiegend auch sehr zufrieden. Leider haben sich die Rahmenbedingungen für die Gastro in unserer Stadt verschlechtert.“ Mathes führt unter anderem die Erhöhung der Gebühren für Wasser und Kanal im Ausmaß von 15 Prozent an. Auch den Wegfall vieler Parkplätze in der Innenstadt sieht er kritisch. „Außerdem müssen wir uns Gedanken machen, wie wir wieder mehr Veranstaltungen in der Innenstadt organisieren können.“