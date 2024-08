Größere Katastrophe dank Schutzbauten verhindert

In Wagrain, Großarl, Dorfgastein, Hüttau, St. Veit und St. Johann hatte sich am 12. August eine folgenschwere Gewitterzelle zusammengebraut. Vermurungen und Hangrutschungen waren die Folge. Beruhigend zumindest: „Die Bauwerke haben bestens funktioniert“, so Pichler. Der Ortskern von Wagrain wäre ohne Schutzwall im Hintergrund nicht unversehrt geblieben. Gut geschützt sei mittlerweile auch die Großarler Landesstraße: Es war nach drei Unwettern im Juli und Auguste keine Sperre der Zufahrt ins Tal notwendig.