Schwere Unwetter gingen wieder im Pinzgau nieder

Am Samstag in der Nacht kam es im Pinzgau nach schweren Unwettern erneut zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Betroffen sind die gesamte Region rund um Zell am See, Niedernsill und Saalfelden. Es kam zu Überflutungen und Murenabgängen. Um 23.15 Uhr waren daher sämtliche Feuerwehren der Region noch im Einsatz.