Feuerwehren waren erneut im Unwetter-Einsatz

Im nördlichen Flachgau galt es überflutete Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume von den Straßen zu entfernen. In Hallwang beschädigte ein Blitz ein Hausdach. In St. Koloman stürzten zwei Bäume auf eine Straße – ein Pkw samt zwei Insassen konnten nicht mehr weiter. Und: In Kuchl brannte ein Trafo wegen eines Blitzeinschlages.