Israel stimmt Feuerpause und Geisel-Abkommen zu

Blinken hatte dennoch eine Erfolgsmeldung zu verkünden, mit der man wohl nicht gerechnet hatte. So werde Israel dem US-Vorschlag für ein Geisel-Abkommen zustimmen, verkündete der US-Außenminister am Montagabend. Der Vorschlag beeinhaltet sowohl die Freilassung der Geiseln als auch eine Waffenruhe. Blinken sagte, nun sei es an der Hamas „Ja“ zu sagen. Eine Reaktion der radikalen Islamisten lag zunächst nicht vor. Am Dienstag reist der US-Außenminister weiter nach Ägypten, anschließend wird er zu einem Besuch in Katar erwartet.