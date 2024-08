Nahost: Die Ruhe vor dem Feuersturm

Dies könnte sich allerdings schnell ändern, da eine US-Intervention über die zehn US-Basen – davon acht am Golf – und elf weitere Militärposten – davon fünf im Irak, in Syrien und Jordanien sowie zwei in Saudi-Arabien – erfolgen würde. Theoretisch müsste Saudi-Arabien dann auch gegen US-Flugzeuge vorgehen, sollten diese in ihrem Luftraum operieren. „Schließlich ist wichtig zu beachten, dass derzeit Gespräche über eine enge Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran stattfinden“, so Schulze. „Sollte es zu einer Intervention der USA im Iran kommen, könnte dies möglicherweise zu einem Konflikt mit Russland führen.“ Und in der Region wil niemand das Schlachtfeld für einen Stellvertreter-Krieg sein.