Schulweg am Wagram ist endlich wieder auf Schiene

Zug war immer das Ziel

„Ziel war aber immer eine rasche, zuverlässige und sichere Verbindung ohne längere Wartezeiten“, kündigt Verkehrslandesrat Udo Landbauer nun eine dauerhafte Lösung an. Für diese wurde über den Sommer eifrig mit den ÖBB verhandelt. Das Ergebnis: Mit dem Schulstart am 2. September wird es nun wieder zwei zusätzliche Stopps in Etsdorf-Strass sowie Wagram-Grafenegg in Fahrtrichtung Krems geben.