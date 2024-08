Warum Innsbrucks Stadtchef im Inn „baden“ ging

Mit 100 km/h über das Wasser

Adrenalin ist dabei kein Fremdwort für den sportbegeisterten Anzengruber, der kürzlich erst auch eine Pumptrailstrecke am Rossauer „Bichl“ mit seinem Bike eröffnete. Beim Sprung aus sieben Metern in den Inn war der Innsbrucker Bürgermeister genauso in seinem Element wie beim Pilotieren des Jetskis mit über 100 „Sachen“. Heuer gab es übrigens bereits mehr als 60 Einsätze.