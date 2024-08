Vier Straftäter aus geschlossener Klinik geflohen

Die Flüchtigen sind zwischen 27 und 31 Jahre alt. Zwei von ihnen sind wegen Drogendelikten und zwei wegen Diebstahls in dem Krankenhaus in Straubing untergebracht. Ersten Erkenntnissen nach sollen die Männer einen Mitarbeiter des Krankenhauses bedroht und attackiert haben. Sie hätten ihn festgehalten und so erzwungen, dass er die Pforte am Haupteingang öffne, hieß es.