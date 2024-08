Golf: Straka bei Aufholjagd in Memphis ausgebremst

Am Schlusstag kämpft er um Platz in Top-30

Die Top-50 der FedEx-Cup-Wertung nach dem mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Turnier qualifizieren sich für die BMW Championship. Als davor Ranglisten-18. wackelt Strakas Teilnahme nicht. Am Schlusstag in Memphis kämpft er aber darum, sich in den Top-30 zu halten. Nur die besten 30 nehmen an der das PGA-Jahr abschließenden Tour Championship teil.