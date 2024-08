Fröhliche Krieger gegen die Angst

„Parteipolitik statt Bürgerpolitik“ werde leider in Österreich betrieben, postete ein „Krone“-Leser zum „Brief an die Leser“ vom Feiertag, in dem das innenpolitische Hin-und-her-Gezerre im Allgemeinen und nun im Speziellen im Nachhall des vereitelten Terroranschlags Thema war. Mit der Schlussfolgerung, diese gegenseitigen Anschüttungen würden die meisten Menschen anwidern.