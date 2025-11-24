Vorteilswelt
Sohn gab Hinweis

Schuss aus Fenster: Vater löst WEGA-Einsatz aus!

Wien
24.11.2025 13:13
Der Vater soll mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster gefeuert haben (Symbolbild).
Der Vater soll mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster gefeuert haben (Symbolbild).(Bild: zoom.tirol)

Großeinsatz in Wien Penzing: Wegen eines lauten Knalls wurde Sonntagnachmittag Polizei und WEGA in die Goldschlagstraße gerufen. In einem Wohnhaus fanden die Beamten schließlich eine Familie – und einen 39-jährigen Vater, der laut Anzeige mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen haben soll.

Zunächst leugnete der Mann alles, doch ein Hinweis seines Sohnes führte die Polizei auf die richtige Spur: Die Waffe tauchte in einem der Schlafzimmer auf und wurde sofort sichergestellt. Der Österreicher war alkoholisiert – über 1,6 Promille.

Auf Vater wartet saftige Rechnung
Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Ordnungsstörung – und eine saftige Rechnung: Der Einsatz gilt als grob fahrlässig verursacht, daher muss der Familienvater auch die Kosten ersetzen.

