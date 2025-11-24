Schuss aus Fenster: Vater löst WEGA-Einsatz aus!

Großeinsatz in Wien Penzing: Wegen eines lauten Knalls wurde Sonntagnachmittag Polizei und WEGA in die Goldschlagstraße gerufen. In einem Wohnhaus fanden die Beamten schließlich eine Familie – und einen 39-jährigen Vater, der laut Anzeige mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen haben soll.