Schuss aus Fenster: Vater löst WEGA-Einsatz aus!

Großeinsatz in Wien Penzing: Wegen eines lauten Knalls wurde Sonntagnachmittag Polizei und WEGA in die Goldschlagstraße gerufen. In einem Wohnhaus fanden die Beamten schließlich eine Familie – und einen 39-jährigen Vater, der laut Anzeige mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen haben soll.
Zunächst leugnete der Mann alles, doch ein Hinweis seines Sohnes führte die Polizei auf die richtige Spur: Die Waffe tauchte in einem der Schlafzimmer auf und wurde sofort sichergestellt. Der Österreicher war alkoholisiert – über 1,6 Promille.
Auf Vater wartet saftige Rechnung
Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Ordnungsstörung – und eine saftige Rechnung: Der Einsatz gilt als grob fahrlässig verursacht, daher muss der Familienvater auch die Kosten ersetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.