Mit zwölf war ER noch im Kolpinghaus in Salzburg

„Im Fußball kann alles schnell gehen“

Der 24-Jährige schaut aber auch über den Tellerrand hinaus, arbeitet mit der Vermögensverwaltung „froots“ zusammen: „Ich habe mich stark mit Geldthemen befasst. Im Fußball kann alles schnell gehen – Verletzung, Vereinswechsel, Karriere vorbei. Und ich wollte einfach das Gefühl haben, dass ich in dem Bereich genauso professionell aufgestellt bin wie am Platz. Bei froots hab ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass jemand wirklich versteht, wie unsere Realität aussieht – wenig Zeit, viel Verantwortung, kurzer Horizont.“