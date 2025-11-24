Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stark gegen Mbappe

Mit zwölf war ER noch im Kolpinghaus in Salzburg

Fußball International
24.11.2025 13:00
David Affengruber zeigte gegen Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappe eine starke Leistung.
David Affengruber zeigte gegen Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappe eine starke Leistung.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

Die  Fußball-Karriere von David Affengruber ist beeindruckend. Mit zwölf Jahren wechselte er vom SC Wieselburg in die Jugend von Red Bull Salzburg, wohnte dort im Kolpinghaus. Über Liefering, die Kampfmannschaft von RB Salzburg und Sturm Graz ging es dann zu Elche nach Spanien. Sonntag Abend holte Affengruber mit dem Aufsteiger ein 2:2 gegen Real Madrid, spielte als Innenverteidiger gegen Superstars wie Kylian Mbappe und Vinicius Junior bärenstark.

0 Kommentare

Affengruber kam 2013 als Offensivspieler in die Jugend von RB Salzburg. Sein erster Trainer war Alexander Zickler: „Er war sehr wichtig für mich.“ Der Niederösterreicher spielte im Nachwuchs mit Spielern wie Benjamin Sesko, Karim Adeyemi, Luka Sucic, Amar Dedic, Nicolas Seiwald, Alex Prass und Junior Adamu.

David Affengruber spielte in Liefering auch mit Nicolas Seiwald.
David Affengruber spielte in Liefering auch mit Nicolas Seiwald.(Bild: GEPA)

Bo Svensson machte ihn in Liefering zum Innenverteidiger
David sagt über diese Zeit: „Ich war von Montag bis Freitag im Internat, wo wir ein sehr cooles Erzieherteam hatten. Ich bin am Wochenende oft allein mit dem Zug nach Hause gefahren, bin früh sehr selbständig geworden.“

Lesen Sie auch:
David Affengruber (r.) gegen Kylian Mbappe
La Liga
Affengruber und Co. ärgern Real Madrid
23.11.2025

Bei Zweitligist Liefering machte ihn Trainer Bo Svensson zum Innenverteidiger. Affengruber ist stark im Zweikampf und im Kopfball, dazu technisch versiert. Brenden Aaronson, früherer Mitspieler in Salzburg, sagte einmal über ihn: „Affi ist ein Biest.“

David Affengruber wurde mit Sturm Graz zweimal Meister und dreimal Cupsieger.
David Affengruber wurde mit Sturm Graz zweimal Meister und dreimal Cupsieger.(Bild: GEPA)

Zweimal Meister und dreimal Cupsieger mit Sturm
Seine großen Fähigkeiten erkannten bei Sturm Graz auch der damalige Sportdirektor Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer. Sie holten ihn 2021 zu den „Blackies“. Dort waren Jakob Jantscher, Stefan Hierländer und Jörg Siebenhandl wichtige Bezugspersonen für ihn.

An der Mur bildete Affengruber mit Gregory Wüthrich ein sehr starkes Innenverteidiger-Duo. Zwei Meistertitel und drei Cupsiege kamen auf seine Visitenkarte. 2024 wechselte er zum spanischen Zweitligisten Elche. Es folgte sofort der Aufstieg.

Affengruber machte gute Figur gegen Junior Vinicius...
Affengruber machte gute Figur gegen Junior Vinicius...(Bild: AFP/JOSE JORDAN)
... gegen Rodrygo
... gegen Rodrygo(Bild: EPA/Pablo Miranzo)
... und auch gegen Kylian Mbappe.
... und auch gegen Kylian Mbappe.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

In „La Liga“ legte die Mannschaft einen traumhaften Saisonstart hin, ist derzeit nach drei Siegen, drei Niederlagen und sieben Unentschieden Elfter. Zum 2:2 am Sonntag gegen Real Madrid sagte der österreichische Legionär: „Das Stadion hat gebebt. Es war eine ganz besondere Atmosphäre, ein unglaublicher Kampf von uns. Das Unentschieden ist hochverdient gewesen.“

„Fußball macht mir einfach unglaublich viel Spaß“
Was macht den Aufsteiger aus? „Wir sind auch als Aufsteiger unseren Spielstil, der sehr auf Ballbesitz ausgelegt ist, treu geblieben. Wir trauen uns das zu und es gelingt uns auch sehr gut. Und natürlich haben wir einen ganz besonderen Teamspirit. Wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes blendend.“

David Affengruber fühlt sich beim FC Elche sehr wohl.
David Affengruber fühlt sich beim FC Elche sehr wohl.(Bild: Christian Czadilek)

Warum läuft es bei ihm selbst? Ich hatte eine richtig gute Vorbereitung, bin von Verletzungen verschont geblieben. Dazu habe ich eine gute Abstimmung zwischen Krafttraining, Körperpflege und Ernährung gefunden. Das Wichtigste ist aber, dass mir Fußball einfach unglaublich viel Spaß macht.“

„Im Fußball kann alles schnell gehen“
Der 24-Jährige schaut aber auch über den Tellerrand hinaus, arbeitet mit der Vermögensverwaltung „froots“ zusammen: „Ich habe mich stark mit Geldthemen befasst. Im Fußball kann alles schnell gehen – Verletzung, Vereinswechsel, Karriere vorbei. Und ich wollte einfach das Gefühl haben, dass ich in dem Bereich genauso professionell aufgestellt bin wie am Platz. Bei froots hab ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass jemand wirklich versteht, wie unsere Realität aussieht – wenig Zeit, viel Verantwortung, kurzer Horizont.“

David Mayer-Heinisch (re.) gründete mit Dirk van Wasenaer (li.) und Andreas Treichl (Mitte) als ...
David Mayer-Heinisch (re.) gründete mit Dirk van Wasenaer (li.) und Andreas Treichl (Mitte) als Investor die flexible Vermögensverwaltung froots.(Bild: froots)

Affengruber betont in diesem Zusammenhang: „Man beschäftigt sich am Anfang mit allem Möglichen, nur nicht mit solchen Dingen. Aber es gehört einfach dazu. Ich will, dass das, was ich mir aufbaue, auch nach der Karriere Bestand hat.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.139 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Fußball International
Stark gegen Mbappe
Mit zwölf war ER noch im Kolpinghaus in Salzburg
Historische Rote Karte
Bundesliga-Aufreger: Mega-Sperre wird gefordert!
Premier League
Manchester United gegen Everton ab 21 Uhr LIVE
Fußball-WM in Katar
Heimreise keine Option! U17 will für Dobis Titel
ÖFB-U17 glänzt bei WM
Mit Alabas Klappstuhl in die Geschichtsbücher?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf