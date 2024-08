Bewilligung für Wärmpumpe dauert bis zu einem Jahr

Wer in der Landeshauptstadt bauen will, braucht gute Nerven. Die Verfahren ziehen sich teils endlos – die Stadt liegt deshalb mit mehreren Bauträgern im juristischen Clinch; wir haben berichtet. Betroffen davon sind aber nicht nur größere Projekte, auch wenn man auf ein klimafreundlicheres Heizungssystem umsteigen will, braucht man Geduld, viel Geduld sogar.