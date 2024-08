Die Austria will nun endlich ein Tor bejubeln

Minimalistisch startete Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau in die Saison in Liga zwei. Zweimal 0:0 – kein Tor bekommen, aber eben auch keines geschossen. Das soll sich heute gegen Rapids Amateure ändern. Was aber nicht einfach wird. Denn die Wiener Fohlen starteten glänzend in das neue Spieljahr, liegen nach zwei Siegen auf Platz zwei.