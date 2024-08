Toter Säugling in Wien: Mordanklage gegen Vater

Ärzte kämpften aufopfernd um das Leben des Babys

Am 3. Februar hatten ein 29-Jähriger und eine 26-Jährige ihr gemeinsames Kind in die Klinik Ottakring gebracht. Der drei Monate alte Bub dürfte schon bewusstlos gewesen sein. Jedenfalls diagnostizierten die Ärzte ein schweres Schütteltrauma – auch diverse Knochen im Körper des kleinen Buben dürften gebrochen gewesen sein. Zwar wurde das Baby noch ins AKH überstellt, wo die Ärzte aufopfernd um das Leben des erst im November 2023 geborenen Burschen kämpften. Letztlich vergeblich – die Schäden am Gehirn waren zu massiv.