„Der Heilige Martin hatte ein anderes Prinzip“

Keine Bewirtschaftung am Sonntag

Ab 1. Dezember werde dieser Acker, den er bisher gepachtet hatte, an einen neuen Pächter gehen, sagt Dorner. Mit der Neuausschreibung werde ihm und nachkommenden Generationen die Zukunft verbaut. Der Diözese rät er, in die neuen Pachtverträge eine Klausel aufzunehmen, welche es den künftigen Pächtern verbietet, am Sonntag die Felder zu bewirtschaften. „Am siebenten Tage sollst du ruhen“, beruft er sich auf das Buch Genesis.