Paragleiterin stürzt 100 Meter in den Tod

Die Kontrolle über ihren Paragleiter verloren hat am Sonntag eine 55-Jährige in Sillian. Die Frau aus Deutschland war mit ihrem Schirm in Turbulenzen geraten und ist in Folge aus einer Höhe von 100 Metern in den Tod gestürzt. Sie prallte mit voller Wucht im Bereich des Sillianbergs am Boden auf und blieb regungslos liegen.