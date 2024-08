Bursche flüchtete mit frisiertem Moped vor Polizei

Litanei an Vergehen

Weit mehr dürfte den 15-Jährigen schmerzen, was nun alles an Strafen auf ihn zukommt. Er wurde wegen einer ganzen Litanei an Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt. Eine Anzeige gab es auch an die Staatsanwaltschaft – und zwar wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Das Moped des Burschen wurde noch vor Ort in Augenschein genommen, dabei sind gleich mehrere unerlaubte technische Eingriffe festgestellt worden, weshalb die Kennzeichentafel vorläufig abgenommen wurde.