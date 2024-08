Verschütteter Vater in künstliches Koma versetzt

Wie der Sender RTL berichtete, soll Mark zwischenzeitlich eigentlich aus dem Koma aufgewacht sein, sein Zustand habe als stabil gegolten. Im Körper des Niederländers habe sich nach dem Unglück viel Wasser angeschwemmt, weil er so lang unter den Trümmern eingeklemmt war. Es sei geplant gewesen, den 26-Jährigen am Montag per Helikopter in eine niederländische Spezialklinik zu fliegen.