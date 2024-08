Leiche von Hotelbesitzer nach Einsturz geborgen

Vier Tage nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist die zweite Leiche geborgen worden. Es handle sich um den Hotelbesitzer, teilte die Polizei in Trier mit. Der Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Die tote Frau war bereits am Mittwoch aus den Trümmern geholt worden.