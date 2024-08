Auktionen-Boom: Was sie den Auftraggebern bringen

Eine Palette mit rund 3200 Schrauben ist am Mittwoch, 14. August, um 16.20 Uhr auf aurena.at die letzte der knapp 5900 Positionen, die im Zuge der Auktion der Regent Pflugfabrik in Attnang-Puchheim unter den Hammer kommt. In sieben Teil-Versteigerungen wurden Produkte, Maschinen und auch die Büroausstattung des in die Insolvenz geschlitterten Landmaschinenherstellers verkauft.