Bank lässt Tresore und Rolltreppen versteigern

Es war einmal ein Möbelhaus! Der Abriss des ehemaligen XXXLutz in der Goethestraße in Linz ist angelaufen. Bevor aber so richtig die Bagger anrollen, steigt noch einmal ein letzter Räumungsverkauf. Die Raiffeisenlandesbank trennt sich im Zuge der Arbeiten noch von Einrichtungsgegenständen – im Rahmen einer Online-Auktion.