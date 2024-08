Elfjähriger Bub von Hofhund ins Gesicht gebissen

Mit dem Helikopter auf die Kinderchirurgie

Kurz vor 16.30 ging beim Roten Kreuz der Alarm ein: Rettungssanitäter eilten samt Helikopter „Christophorus 12“ herbei. „Der Bub wurde auf die Kinderchirurgie in den Schockraum gebracht“, berichtet ein Sprecher des Roten Kreuz. Über den Gesundheitszustand des jungen Opfers war am Samstagabend noch nichts Genaueres bekannt. Die Besitzer gaben an, dass der Hund zum ersten Mal jemanden gebissen habe.