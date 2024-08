Hundebiss-Opfer: „Magistrat kontrolliert nicht“

Kampfhund biss Hund und Mann

Zugetragen hatte sich der Biss-Vorfall am 7. November 2023 abends im Hans-Lechner-Park bei der Bayerhamerstraße in Salzburg. Der eineinhalb Jahre junge Kampfhund trug weder Leine noch Maulkorb. „Inoffiziell machen das viele dort“, meint der Angeklagte. Ein in Salzburg lebender Portugiese saß mit einer Bekannten auf der Bank, daneben vier Hunde. „Plötzlich kommt von rechts so ein Pitbull daher. Zuerst dachte ich, dass er die Frau anfällt. Dann hat er meinen Hund bei der Kehle geschnappt.“ Der Mann griff ein, um seinen Hund zu befreien. Dabei kam es zum Biss in den Finger. „Mein Hund war schwer verletzt und hat knapp überlebt. Und meine Fingerspitze ist jetzt taub, er hat einen Nerv getroffen“, sagte das Opfer.