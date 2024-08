Wiener erlitt sieben Schlaganfälle nach Hundebiss

Nicht der erste Angriff durch Terriermischling

Am 10. November 2022 war der 37-Jährige mit seinem Vierbeiner in einem Park unterwegs. „Was ist dann passiert?“, möchte Richter Patrick Aulebauer wissen. „So genau weiß ich das selber eigentlich nicht“, so der Erwachsenenvertretene. Fakt ist, der Hund war weder angeleint noch hatte er einen Beißkorb. Das löst bei Herrn Rat Unverständnis aus: „Es gab doch schon in der Vergangenheit Vorfälle?“ Darauf bekommt er ein einfaches „Ja“.