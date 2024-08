Hundeattacke: Steirische Joggerin schwer verletzt!

Der dramatische Vorfall spielte sich gegen 11 Uhr im südsteirischen Tillmitsch ab. Eine 46-Jährige kam gerade vom Laufen in ihr Mehrparteienhaus zurück, als sie plötzlich ein freilaufender American Staffordshire Terrier, der einem 49-Jährigen gehört, anfiel. Dieser war zuvor über den Zaun einer Erdgeschoßwohnung mit Garten gesprungen, wie die Landespolizeidirektion der „Krone“ bestätigt. „Der Hund biss ihr mehrfach in beide Unterarme“, so der Polizeisprecher.