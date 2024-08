Magischer Abend für „Swifties“ in St. Pölten

„Das, was am Freitag passiert ist, war Magie“, bringt es Ricardo Zanot vom Lokal „Robinson’s“ an der Traisen auf den Punkt. Gemeinsam mit Marie Eder organisierte er einen „Swiftie“-Abend in St. Pölten, nach dem die Wien-Konzerte von US-Superstar Taylor Swift aufgrund der Terrorgefahr abgesagt worden sind.