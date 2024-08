St. Pöltner organisiert Treffen für „Swifties“

Die Konzerte von Swift sind für viele ein „safe space“ (deutsch: sicherer Raum für Verständnis und Solidarität). Genau einen solchen will nun Ricardo Zanot Freitagabend im Lokal „Robinson’s“ an der Traisen in St. Pölten schaffen. Kurz nach der Konzert-Absage entschloss sich der „Krone“-Herzensmensch und Chef der St. Pöltner Facebook-Gruppe mit anderen Helfern noch in der Nacht auf Donnerstag, einen „Swiftie“-Abend für all jene, die zusammenkommen und gemeinsam einen netten Abend verbringen wollen, zu organisieren.