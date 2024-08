Wieso der Terror im KI-Zeitalter gefährlicher wird

Dass im Internet und den Weiten des Darknets Bombenbaupläne zu finden sind, wurde schon oft berichtet. Jener Verdächtige, der bei seinem Arbeitgeber in Ternitz Chemikalien mitgehen ließ, die mutmaßlich für einen Bombenanschlag auf die in Folge abgesagten Taylor-Swift-Konzerte in Wien verwendet werden sollten, ist nur das jüngste Beispiel für einen Täter, der mit provisorischen Mitteln ein Massaker anrichten wollte. Sprengstoff ist jedoch nicht die einzige Waffe, an der Terroristen Interesse haben. In den USA fürchtet man derzeit besonders Angriffe mit Chemie- oder Biowaffen aus dem Computer. Anlass war eine beunruhigende Demonstration im Weißen Haus.