Blitz schlug in Smartphone von Wanderin ein

Ein Ehepaar war mit ihrer Tochter und deren Freund am Mittwoch gegen 13 Uhr im Berninagebiet in Pontresina unterwegs, als sie von einem Gewitter überrascht wurden. Dabei wurde der 26-jährige Freund von einem Blitz getroffen. Der Mann stürzte daraufhin gut zehn Meter in die Tiefe, wurde laut Polizeiangaben mittelschwer verletzt.