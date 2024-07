Blitzeinschlag bei Zugspitze: Deutscher gestorben

Kinder lebensgefährlich verletzt

Ein weiteres Unglück ereignete sich am Sonntag in Niedersachsen. Auch dort schlug ein Blitz ein – und zwar in einem Park in Delmenhorst. Dabei wurden acht Mitglieder einer Familie verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein fünfjähriger Bub und ein 14-jähriges Mädchen mussten wiederbelebt werden, sie kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser.