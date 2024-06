Gewitterchaos: Viele Wiener steckten im Lift fest

Wegen starker Regenfälle und heftigem Gewitter ist es am Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen in Wien gekommen. In der Antonie-Platzer-Gasse in Penzing ist ein Einfamilienhaus nach einem Blitzschlag in Brand geraten. Das Dach musste laut Berufsfeuerwehr mit Motorsägen geöffnet werden. Gelöscht wurde das Feuer mit drei Löschleitungen.