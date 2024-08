Swift-Konzert: So planten Islamisten Wahnsinnstat

Es wäre eine Katastrophe kaum vorstellbaren Ausmaßes geworden, hätten radikale Islamisten ihre Wahnsinnspläne in die Tat umgesetzt: Ein Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien wurde am Mittwoch durch die Festnahme zweier Personen verhindert. Die Pläne wären offenbar schon mehr als konkret ...