Islamisten planten Anschlag auf Swift-Konzerte!

Großeinsatz in der niederösterreichischen Stadt Ternitz, Anrainer wurden evakuiert, Straßen gesperrt. Stundenlang wusste niemand so genau, was eigentlich los war. Mittlerweile ist bekannt: Jener 19-Jährige, der festgenommen wurde, steht unter dringendem Terrorverdacht. Und auch ein weiterer Verdächtiger wurde mittlerweile festgenommen.